O sektörde ivme artıyor: 233 yeni yatırım talebi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) başlatılan süreç kapsamında yatırımcıların yoğun ilgisini vurguladı. Bakan Kacır, yalnızca bu ayın ilk 13 gününde 233 yeni yatırım için yer tahsisi talebi alındığını açıkladı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
O sektörde ivme artıyor: 233 yeni yatırım talebi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) başlattıkları süreç kapsamında bu ay 13 günde 233 yeni yatırım için yer tahsisi talebi olduğunu söyledi.

OSB’lere yapılan bu yatırımların, ekonomiye ciddi katkılar sağlayacağı öngörülüyor.

13 GÜNDE 233 BAŞVURU

Sanayicilerin OSB'lerdeki yatırım yerleri için başvuru imkanlarını şeffaf ve kolay hale getirdiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB alanlarını tahsise açtığımız uygulamanın ilk ayında 673 sanayicimiz başvuru yapmıştı. Bu ayki başvurular 13 günde 54 OSB'de 233 yatırım sayısına ulaştı. Organize Sanayi Bölgelerinde yeni fabrikaların daha hızlı yükselmesi için çalışmaya devam edeceğiz"

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