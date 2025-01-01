Yeni yılda altın fiyatları nasıl başladı?

Yatırımcılar, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını merak ediyor. İşte 1 Ocak 2025 altın fiyatları...

2024’te Yatırım Performansı

Geçtiğimiz yıl en fazla kazandıran yatırım aracı cumhuriyet altını oldu ve yüzde 53,16 oranında değer kazandı. Altının gram fiyatı yüzde 51,63, BIST 100 endeksi yüzde 31,60, dolar/TL yüzde 19,63, euro/TL ise yüzde 12,51 artış gösterdi.

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle 2025 yılının ilk gününde de yakından takip ediliyor. Dün akşam itibarıyla altının ons fiyatı 2.618 dolar, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 25 bin TL seviyesindeydi.

Güncel Altın Fiyatları (1 Ocak 2025)

Yeni güne şu fiyatlarla başlandı:

Gram altın: 2.966,83 TL

Çeyrek altın: 4.850,76 TL

Yarım altın: 9.701,52 TL

Tam altın: 19.819,00 TL

Cumhuriyet altını: 19.343,71 TL

Gremse altın: 49.313,00 TL

Ons altın: 2.624,99 dolar

Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.