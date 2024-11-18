Öğrenciler hesaplarınızı kontrol edin: İki aylık burs ve kredi ödemeleri başladı

2024-2025 eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve öğrenim kredisi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Öğrenciler hesaplarınızı kontrol edin: İki aylık burs ve kredi ödemeleri başladı
Yayınlanma:

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk kez burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme alacak.

İLK DEFA BURSLU VE KREDİLİ ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre 18-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde, burs ve kredi ödemeleri ilk kez ödeme alacak olan öğrencilere yapılacak.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ

"0" son rakamlı öğrencilere 18 Kasım
"2" son rakamlı öğrencilere 19 Kasım
"4" son rakamlı öğrencilere 20 Kasım
"6" son rakamlı öğrencilere 21 Kasım
"8" son rakamlı öğrencilere 22 Kasım

ÖDEMELER HANGİ BANKADAN YAPILACAK?

Öğrenciler, sadece ilk ödeme için geçerli olacak tarihlerde burs ve kredilerini Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecekler.

BURSLAR VE KREDİLERİN MİKTARI

2024 yılı burs ve kredi miktarları doğrultusunda, lisans öğrencilerine 2000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 4000 TL ve doktora öğrencilerine 6000 TL ödenecek. Bu ödemeler, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık bir miktar olarak yapılacak.

13 yaşındaki İdil 2 gündür kayıp: Güvenlik kameraları son yürüyüşünü kaydetti13 yaşındaki İdil 2 gündür kayıp: Güvenlik kameraları son yürüyüşünü kaydettiYurt
kyk burs başvurusu kyk
Günün Manşetleri
Yolcu otobüsü takla attı
Teğmenler soruşturmasının tutanağı ortaya çıktı
51 göçmen kaçakçısı ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı
Her kesimden tepki geldi
O saatler dışında artık yasak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt
MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
"Türklerin de çıkarını savunuyoruz"
Çok Okunanlar
Salim Güran'ın 'sildim' dediği ses kayıtları ortaya çıktı! Salim Güran'ın 'sildim' dediği ses kayıtları ortaya çıktı!
O saatler dışında artık yasak! O saatler dışında artık yasak!
Teğmenler soruşturmasının tutanağı ortaya çıktı Teğmenler soruşturmasının tutanağı ortaya çıktı
Yolcu otobüsü takla attı Yolcu otobüsü takla attı
Mektup bırakıp evi ateşe verdi: Hem kendi hem de oğlu can verdi Mektup bırakıp evi ateşe verdi: Hem kendi hem de oğlu can verdi