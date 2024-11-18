Öğrenciler hesaplarınızı kontrol edin: İki aylık burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk kez burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme alacak.

İLK DEFA BURSLU VE KREDİLİ ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre 18-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde, burs ve kredi ödemeleri ilk kez ödeme alacak olan öğrencilere yapılacak.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ

"0" son rakamlı öğrencilere 18 Kasım

"2" son rakamlı öğrencilere 19 Kasım

"4" son rakamlı öğrencilere 20 Kasım

"6" son rakamlı öğrencilere 21 Kasım

"8" son rakamlı öğrencilere 22 Kasım

ÖDEMELER HANGİ BANKADAN YAPILACAK?

Öğrenciler, sadece ilk ödeme için geçerli olacak tarihlerde burs ve kredilerini Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecekler.

BURSLAR VE KREDİLERİN MİKTARI

2024 yılı burs ve kredi miktarları doğrultusunda, lisans öğrencilerine 2000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 4000 TL ve doktora öğrencilerine 6000 TL ödenecek. Bu ödemeler, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık bir miktar olarak yapılacak.