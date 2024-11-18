13 yaşındaki İdil 2 gündür kayıp: Güvenlik kameraları son yürüyüşünü kaydetti

Bursa'da iki gün önce evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 13 yaşındaki İdil Turgut’tan haber alınamıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
13 yaşındaki İdil 2 gündür kayıp: Güvenlik kameraları son yürüyüşünü kaydetti
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 Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Turgut ailesinin kızı İdil, akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Kızlarını kendi çabalarıyla bulamayan aile, aramalar sonucunda polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada İdil’in, en son 18 yaşındaki R.Y. ile birlikte görüldüğü belirlendi. İkilinin birlikte yürüdüğü anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Ailesi, kızlarının bir an önce bulunmasını isterken, polis ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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