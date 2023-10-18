Öğrenciler Not Değil Geçim Derdinde!

Türkiye’de artan yaşam maliyetleri, milyonlarca üniversite öğrencisini de zorluyor. Kredi Yurtlar Kurumu yeni öğretim yılında öğrencilere bin 250 lira burs veriyor. Bu ücretle ihtiyaçlarını karşılayamayan gençler yarı zamanlı işte çalışmak zorunda kalıyor.

Öğrenciler Not Değil Geçim Derdinde!
Editör: Şevval İskender
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Türkiye'de yaşam maliyetleri gün geçtikçe artıyor. İğneden ipliğe gelen zamlardan üniversite öğrencileri de etkileniyor. Büyük hayallerle üniversitenin kapısından giren öğrenciler derslerden çok maliyet hesabı yapıyor.

KYK kredileri 2023-2024 eğitim öğretim yılında bin 250 lira oldu. Ancak öğrenciler için bu ücret yetersiz... Türkiye İstatistik Kurumu'nun eylül ayı verileri öğrencileri doğrular nitelikte çünkü Eylül ayında en fazla üniversite eğitiminde artış kaydedildi. Üniversite öğrencileri giderlerini karşılamak için yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda kalıyor.

KYK Burs ve Kredi Başvuruları BaşladıKYK Burs ve Kredi Başvuruları BaşladıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kyk # öğrenci
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