Öğrenciler Not Değil Geçim Derdinde!

Türkiye'de yaşam maliyetleri gün geçtikçe artıyor. İğneden ipliğe gelen zamlardan üniversite öğrencileri de etkileniyor. Büyük hayallerle üniversitenin kapısından giren öğrenciler derslerden çok maliyet hesabı yapıyor.

KYK kredileri 2023-2024 eğitim öğretim yılında bin 250 lira oldu. Ancak öğrenciler için bu ücret yetersiz... Türkiye İstatistik Kurumu'nun eylül ayı verileri öğrencileri doğrular nitelikte çünkü Eylül ayında en fazla üniversite eğitiminde artış kaydedildi. Üniversite öğrencileri giderlerini karşılamak için yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda kalıyor.