Orta Vadeli Program'a tepkiler büyüyor! Uzmanlar tamamlayıcı emeklilik sistemine tepki gösterdi

Yeni açıklanan Orta Vadeli Program'da çalışma hayatıyla ilgili maddeler tartışmaları da beraberinde getirdi. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Modeli ve esnek çalışma vurgusu tepkilere neden oldu.

Programda, Finansal İstikrar tedbirlerinin 21. maddesinde yer alan tamamlayıcı emeklilik sistemine göre, çalışanlar 1 yıllık çalışmanın sonunda bile kıdem tazminatına hak kazanacak. Ancak bu tazminatı 60 yaşına kadar kullanamayacak.

Kamu Maliyesi tedbirleri içindeki 27. madde de tartışmaları körükledi. Programa göre mali sürdürülebilirliğin, sosyal güvenlik sisteminde yapılacak değişiklerle sağlanması hedefleniyor.

Çalışma hayatı uzmanları, emekli maaşları bile tartışmalara neden olurken yeni uygulamaların emeklilik sisteminde olumsuz sonuçlar doğuracağını öngörüyor.

"KIDEM TAZMİNATI KIRMIZI ÇİZGİ"

Çalışma hayatını kapsayan maddelere bir tepki de Vatan Partisi'nden geldi. Partinin Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık kıdem tazminatını kırmızı çizgi olarak gördüklerine dikkat çekti.

- Kıdem tazminatı çalışanların kırmızı çizgisidir. Türk-İş de kıdem tazminatına yönelik bu tip adımları genel grev gerekçesi olarak ilan etmiştir. Vatan Partisi olarak kamuoyunda yer bulan sosyal güvenlik sistemi ve kıdem tazminatı hakkıyla ilgili yorumları hassasiyetle takip ediyoruz. Emekliliği yük olarak görenlerin, hele hele de kıdem tazminatını şu veya bu sistem adı altında zora sokacak, ortadan kaldıracak niyetlerin tam karşısındayız.

"ÇALIŞANLARIN HAKLARI KISITLANAMAZ"

Karanlık, çalışanların kıdem tazminatını endişe duymadan devlet güvencesi altında alabilmesi gerektiğini de vurguladı.