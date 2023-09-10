CHP'den skandal 100. yıl paylaşımı! EOKA'lı teröristler kullanıldı

CHP'nin 100'ncü yıl videosundan EOKA çıktı.

CHP, 100. yıla özel hazırladığı videoda Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı.

Videoyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafta 23 Nisan 1964'te EOKA'lı teröristlerin ele geçirdiği Türk bayrağı da yer aldı.

EOKA'lı teröristler, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için savaşan ve uğraş sarf eden Kıbrıslı Rum silahlı terör örgütüdür.