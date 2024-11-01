Otogaza zam! Akaryakıt fiyatları yenileniyor

Akaryakıt fiyatları yeniden güncelleniyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sürücüler, akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri dikkatle izliyor. Son bilgilere göre, otogaza 71 kuruş zam geleceği bildirildi.

FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, önce gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu işlemler sonucunda KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kurları dikkate alınıyor. Bu verilere dayanarak, belirli fiyat değişim farklarıyla gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşturuluyor.

GÜNCEL FİYATLAR

01 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul'daki güncel Akaryakıt Fiyatları şu şekilde:

Benzin litre fiyatı ortalama 42 lira 91 kuruş,

Motorin litre fiyatı 42 lira 79 kuruş,

Otogaz litre fiyatı ise 25 lira 13 kuruş olarak belirlenmiştir.