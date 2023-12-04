Otomotiv Satışları Kasımda Rekor Kırdı! Togg Tesla'yı Geride Bıraktı

Otomotiv satışları rekor kırdı. Türkiye’de kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 39,8 artışla 115 bin 40 adet oldu.

Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 artarak 91 bin 424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,3 artarak 23 bin 616 adette kaldı.

Ocak-kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60,8 oranında artışla 1 milyon 73 bin 982 adet olarak kaydedildi.

Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 66,2 oranında artarak 840 bin 925 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 43,7 artarak 233 bin 57 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, kasım ayında Togg'un aylık teslimatı 4 bin 401 olarak kaydedildi.

2023 satışları dikkate alındığında Togg, Tesla'yı geride bıraktı. Aynı dönemde Tesla'nın aylık teslimatı 900 oldu.