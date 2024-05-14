Özel sektör çaya 19 TL Tarım Bakanlığı ise 17 TL verdi

Üretici taban fiyat açıklanırken girdi maliyetlerinin dikkate alınmadığını düşünüyor. Ulusal Kanal'a konuşan Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, rakamı kabul etmediklerini söyledi.

Dört gözle bekledikleri çay fiyatı sosyal medya hesabından duyuruldu. Oysaki çiftçi Tarım ve Orman Bakanını bölgeye bekliyordu. 2024 yaş çay alım fiyatı 17 lira olarak açıklandı, 2 lira da destekleme verildi.

Çay üreticisi şaşkın. Çünkü bu rakam maliyeti bile karşılamıyor.



Ulusal Kanal'a konuşan Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya tepkili.



Özel sektör ise 19 liradan çay alımı yapıyor. Çiftçi Çaykur'a mı gidecek özel sektöre mi?



Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, rakamın gözden geçirilmesini istedi: "Özel sektörün 19 liraya verdiği çaya siz nasıl 17 lira verirsiniz. Çaykur'un çay almasını istemiyorsunuz"