Özelleştirilen Tüpraş En Büyük Sanayi Kuruluşu Oldu

TÜPRAŞ'ı Star Rafineri izlerken enflasyonun nerden kaynaklandığı bir kez daha ortaya çıktı.500 kuruluşun ortak özelliği ise ya tekel ya da kartel olması yani fiyat kontrolünü elinde tutması.

"Bunlar Genellikle Ya Tekel Ya Da Kartel Konumundadıdır"

En büyük ikinci özelleştirme olan TÜPRAŞ yine ilk sırada yer aldı. TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 418,4 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.



TÜPRAŞ'ı 2021'de üçüncü sırada olan Star Rafineri izledi. 189,2 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi.



İstanbul Sanayi Odası hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.



Neoliberal politikaların benimsenmediği süreçte sanayi ve ticaretin kârının artığı gözlemlendi.



Fiyat artışlarına bakıldığında ise enflasyonun kaynağı ortaya çıkıyor.



Peki vatandaşa olumsuz yansıyan duruma karşı nasıl bir yol haritası izlenmeli?



