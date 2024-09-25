Ozon Global, Türkiye'deki satıcıların maliyetlerini yüzde 20 azaltacak ve ürün satışlarını Azerbaycan'a genişletecek

Lojistik maliyetlerini optimize etmek amacıyla, Ozon Global yakında Türkiye'nin önde gelen lojistik firması Navlungo ile iş birliği yaparak ortak teslimat hizmetini başlatacak. Bu yenilikle, Türk satıcılar ürünlerini Türkiye'nin 7 şehrinde yer alan lojistik merkezlerine sevk edebilecek. Bu genişleme, satıcıların ürün teslimat maliyetlerini ve teslimat sürelerini minimuma indirecek. Ayrıca, satıcılar Pick-up hizmeti ile ürünlerini doğrudan depolarından taşıyıcıya teslim edebilecek.

Ozon Global Türkiye ayrıca TTeconomy aracılığıyla yapılan kara yolu teslimatları için indirim duyurdu. Böylece, lojistik maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesi satıcıların satış hacimlerini artırmalarına olanak tanıyacak. Bu sayede, lojistik maliyetleri ortalama yüzde 20 oranında azalacak.

Buna ek olarak, şirket Türk girişimciler için ücretsiz bir satış analiz hizmeti başlatacak. Bu hizmet, satıcıların işlerini daha verimli yönetmelerine yardımcı olacak.

2025 yılında Ozon Global Türkiye, Türk satıcıların satış yaptığı bölgeleri genişletmeyi planlıyor. Girişimciler artık ürünlerini sadece Rusya'da değil, Azerbaycan’daki Ozon müşterilerine de satabilecekler. Azerbaycan pazarına açılmalarıyla, 10 milyonun üzerinde nüfusu olan bu ülkedeki alıcılara ulaşarak ciroyu artırabilecekler.

Ozon Global Türkiye Genel Müdürü Hazal Maraş, “2024'ün ilk yarısında Türk satıcılarımızın platformdaki cirosu 2 katına çıktı ve Türkiye'den verilen sipariş sayısı 2,2 kat arttı. Türk ürünlerinin Rusya ve BDT ülkelerinde tanıtımına yatırım yapmaya devam ediyoruz ve satıcılarımız için daha iyi koşullar yaratmak için sürekli çalışıyoruz. Lojistik maliyetlerini düşürmek ve satış bölgelerini genişletmek, girişimcilerimiz için önceliklerimiz arasında yer alıyor. Navlungo ile ortak teslimatın başlaması ve Azerbaycan pazarına açılma ile Türk girişimcilerimizin işlerini büyütmek için yeni fırsatlar elde edeceklerine inanıyoruz" diye konuştu.

YENİ MÜŞTERİ İADE SİSTEMİ

Türk ürünlerine olan müşteri sadakatini artırmak ve satıcılar için kolaylık sağlamak adına Ozon Global, yeni bir müşteri iade sistemi başlattı. Rusya'daki 51 milyon Ozon müşterisi, Türk satıcıların ürünlerini 50 binden fazla teslimat noktasından ücretsiz olarak iade edebilecek. Bu yeni iade yöntemi, sınır ötesi alışverişlerde müşteri sadakatini önemli ölçüde artıracak.

Hazal Maraş yeni iade sistemi hakkında şunları söyledi: “Yeni iade sistemi ile Ozon'un 51 milyon aktif müşterisi için hizmetimizi iyileştireceğimizden ve bu süreci daha da yaygın hale getireceğimizden eminiz. Bugün itibarıyla müşterilerimizin yüzde 85'i, teslimat ve iade süreçlerinde teslimat noktalarını diğer yöntemlere tercih ediyor.”

Ayrıca, 1000 Euro’dan 200 Euro’ya düşen gümrüksüz alışveriş limitine rağmen, şirket uluslararası vitrini genişletmeye devam ediyor. Ozon Global Türkiye, 200 Euro'dan daha pahalı ürünler için gümrük vergisi ödeme sürecini optimize etti, müşteriler artık bu vergiyi doğrudan Ozon platformunda ödeyebilecek. Daha düşük fiyatlı ürünler satan satıcılar için ise Ozon, küçük ağırlıklı ürünlerin Rusya’ya teslimatında özel lojistik tarifeler başlattı. Bu yenilik, Türk satıcıların düşük fiyatlı ürünlerde lojistik maliyetlerini yarıdan fazla düşürmelerine ve giyim, aksesuar, ev eşyaları, çocuk giyimi ve güzellik ürünleri gibi popüler kategorilerde ciroyu artırmalarına olanak sağlayacak.

Ayrıca, müşteri tarafından zamanında pasaport bilgilerinin verilmemesi nedeniyle yaşanan gümrük sorunlarını ve iptalleri azaltmak amacıyla Ozon Global Türkiye, Rus bankalarıyla entegrasyonu duyurdu. Bu entegrasyon, kullanıcıların pasaport bilgilerini platformla tek tıkla paylaşabilmelerini sağlayacak bir süreci otomatikleştirecek.

Ozon Global, Ağustos 2022'de İstanbul ofisini açtığından beri Türk girişimcilerle iş birliğini aktif olarak geliştiriyor. 2024'ün ikinci çeyreğinde, Türk satıcıların platformdaki cirosu yıllık bazda 2 kat arttı ve Ozon müşterilerinin Türkiye’den verdiği sipariş sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2,2 kat daha fazla oldu.