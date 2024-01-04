Pahalılık Ayakkabı Fiyatlarına da Vurdu! Tamircilerde Yoğunluk Yaşanıyor

Ayakkabı fiyatları arttı. Vatandaş yeni ayakkabı almak yerine tamircilerin yolunu tuttu.

Editör: Beyza Nur Çakır

Ayakkabı maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte eskiye rağbette arttı. Artık ayakkabı tamircileri yoğun ilgi görmeye başladı.

Vatandaş tasarruf etmenin yollarını arıyor. Öyle ki eski ayakkabı almak yerine eski ayakkabısını tamir ettirip yeni bir ayakkabıya sahip olabiliyor.

Bir ayakkabı imarathanesine geldiniz ve kendinize özel bir ayakkabı ürettirmek istiyorsunuz o zaman bu ayakkabının fiyatı 1500 tl ye geliyor.

Mağazalardan yeni bir ayakkabı almak istediğinizde ise bu fiyat 7 8 katına çıkıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ayakkabı # pahalılık # tamir
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