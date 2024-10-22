Palamutun fiyatı düştü! Bakın palamut kaç lira oldu...

Palamutun fiyatı düştü. Zonguldak'ta tezgahlarda satılan palamut kaç lira oldu? Balıkçı Zeki Beybeyoğlu konu ile ilgili açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Palamutun fiyatı düştü! Bakın palamut kaç lira oldu...
Palamutun fiyatı düştü! Bakın palamut kaç lira oldu...
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Zonguldak'ta yaşayan vatandaşları ilgilendiren haber geldi. Palamutta yaşanan bolluk nedeniyle palamut fiyatları düştü. Palamutun fiyatı ise Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu konu ile ilgili açıklamada bulundu. İşte palamut hakkında yapılan açıklama...

PALAMUTUN FİYATI DÜŞTÜ

Palamutun fiyatı düştü! Bakın palamut kaç lira oldu... - Resim : 1

Zonguldak’ta palamut tezgahlarda 150 liradan alıcı buldu. Zonguldak’ta günlerdir 175 lira ile 200 liradan satılan palamutun fiyatı yeniden düşüşe geçerken, tezgahlarda ağırlığı 1.5 klilogram olan palamut 150 liradan alıcı buldu.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, tezgahtaki palamutun bir tanesinin ağırlığının 1.5 kiloya denk geldiğini ifade ederek, “Dün 200 liraydı , bugün 1 tane balık net 1,5 kg ve 150 lira. Bir balıkla 3 kişi doyar. Balık olmayınca fiyat yüksekti. Şuan havada düzelince balık tezgahta artıyor ve belki yarın fiyatlar daha da aşağıya inecek" dedi.

Altının kilogram fiyatı uçtuAltının kilogram fiyatı uçtuAltın Fiyatları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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