Pamuk Üreticileri Zarara Girdi! Maliyeti 20 TL Olan Pamuk 16 TL'ye Satıldı

Yüksek girdi maliyetleri, ürünün düşük fiyata gitmesi pamuk üreticisini hüsrana uğrattı. Hatay’ın Amik Ovasında pamuk hasadının sonuna gelindi. Pamuk üreticisi, yine umduğunu bulamadı.

Çiftçi pamuğunu maliyetinin altında satmak zorunda kaldı. Kar yerine zarar etti. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzeffer Okay, çiftçinin zor durumda olduğunu söyledi. Borç içinde yüzen pamuk üreticisinin desteğe ihtiyacı var. Seneye üretimin yarı yarıya düşeceği tahmin ediliyor.