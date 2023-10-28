Sakarya'da Kivi Üretimi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 3 kardeş 20 dönüm arazide kivi üretimi yapıyor. 1992 yılında sermayeleri olmadığı için 15-20 kivi ağacı ile başladılar. Asıl üretime 2019 yılında başlayan kardeşlerden Yunus Baş, zamanla üretim alanını büyüttüklerini söylüyor. İklim şartları verimi etkileyen en önemli unsurlardan biri.

Dönüm başına 4-5 bin lira masraf yapılıyor. Kivi ağacı özel bir bakım istiyor. Üretici Yunus Baş, kivinin riskli bir meyve olduğunu belirtiyor.