Sakarya'da Kivi Üretimi

Sakarya'da kivi tarlasında üretici Yunus Baş ile konuştuk. Riskli bir iş olduğunu söylüyor. Çünkü üretimde hava şartları çiftçiyi en çok etkileyen unsurlardan biri.

Editör: İlyas Gümrükçü
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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 3 kardeş 20 dönüm arazide kivi üretimi yapıyor. 1992 yılında sermayeleri olmadığı için 15-20 kivi ağacı ile başladılar. Asıl üretime 2019 yılında başlayan kardeşlerden Yunus Baş, zamanla üretim alanını büyüttüklerini söylüyor. İklim şartları verimi etkileyen en önemli unsurlardan biri.

Dönüm başına 4-5 bin lira masraf yapılıyor. Kivi ağacı özel bir bakım istiyor. Üretici Yunus Baş, kivinin riskli bir meyve olduğunu belirtiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Sakarya # sakarya # kivi
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