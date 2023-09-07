Mısır üreticisi ayağa kalktı! Sakarya'da üreticiler taban fiyata tepki gösterdi

Sakarya mısır üreticilerinin sesiyle yankılandı. Çiftçiler 6 lira açıklanan taban fiyata tepki gösterdi, yeniden gözden geçirilmesini istedi. Sakarya Ziraat Odaları Koordinatör Başkanı Şener Bayraktar uyardı "Aksi halde Sakarya Ovası kavak alanı haline dönüşür" dedi.

Mısır üreticisi ayağa kalktı! Sakarya'da üreticiler taban fiyata tepki gösterdi
Editör: İlyas Gümrükçü
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Borçlanarak üretim yapan çiftçi can çekişiyor. Haftalardır mısır üreticileri 6 lira olarak açıklanan taban fiyatın gözden geçirilmesi için çaba harcıyor. Ancak seslerini duyan yok.

Milletin efendisi seslerini duyurabilmek için Sakarya'da eylem yaptı. Üreticiler adına Sakarya Ziraat Odaları Koordinatör Başkanı Şener Bayraktar, konuştu. Eyleme binin üzerinde çiftçi katıldı. Fiyatın gözden geçirilmesi talep edildi.

VATAN PARTİSİ ÇİFTÇİYİ YALNIZ BIRAKMADI

Üretim giderek zorlaşıyor, destek yerine çiftçi yalnız bırakılıyor. Bayraktar, Sakarya kent meydanından uyardı. Eyleme katılan Vatan Partisi Sakarya İl Başkanı Kemal Ağralı, emekten ve alın terinden yana olduklarını söyledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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