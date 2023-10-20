Pamuk Üreticisi Zor Durumda! Rekolte Toplantısında Üreticinin Sorunları Gündem Oldu

İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, 2023-2024 Pamuk sezonunu bu sözlerle anlattı ve pamuk üreticilerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Pamuk sektörünün yüzde 40'ını temsil eden bölge, deprem nedeniyle büyük zarar gördü. Üstüne üretim maliyetlerindeki artışlar, pamuk üretiminin geleceğini olumsuz etkiliyor.

Pamuk üretiminde devamlılık kritik önem taşıyor, ancak ekonomik zorluklar çiftçi ve sanayiciyi baskı altında tutuyor. Pamuğun stratejik ürün olduğuna vurgu yapan sektör temsilcileri, hükümete hızlı ve planlı adımlar atılması çağrısı yaptı. 2023-2024 yılı pamuk rekolte tahmini, bir önceki yıla göre yüzde 23.46 oranında azaldı. Pamuk ekim alanlarının oranı da düştü. İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, yerli pamuk üretiminin artırılmasının şart olduğunu vurguladı.