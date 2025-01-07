Para gönderenler dikkat: EFT ücretlerine büyük zam geldi

Bankacılık sektöründe farklı bankalar arasında yapılan elektronik para transferi (EFT) işlemleri için alınan ücretlere yeni yıl itibarıyla zam yapıldı. %44,38 oranındaki bu zam, bankalar tarafından uygulamaya konuldu ve işlem maliyetlerini artırdı.

Yeni tarifede EFT ücretleri, işlem tutarına göre değişkenlik gösteriyor ve özellikle yüksek tutarlı transferlerde kullanıcılar için ek bir maliyet yaratıyor.

Güncel EFT Ücretleri

2025 yılı itibarıyla geçerli olan EFT ücretleri şu şekilde:

6.300 TL’ye kadar olan işlemler:

Eski ücret: 4,43 TL

Yeni ücret: 6,39 TL

6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki işlemler:

Eski ücret: 8,86 TL

Yeni ücret: 12,79 TL

304.800 TL üzeri işlemler:

Eski ücret: 159,97 TL

Yeni ücret: 159,97 TL (Değişiklik yok).

EFT Ücretleri Neden Önemli?

EFT ücretleri, bireysel kullanıcıların ve işletmelerin bankalar arası para transferlerinde sıkça karşılaştığı bir maliyet kalemi olarak öne çıkıyor. Özellikle orta ve yüksek tutarlı işlemlerde bu artış, kullanıcıların finansal yükünü daha da artırabilir. Yeni düzenleme, bankacılık işlemlerini daha maliyetli hale getirerek, alternatif ödeme yöntemlerine olan ilgiyi artırabilir.