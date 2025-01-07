Bursa'da feci trafik kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kemalpaşa Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kadir A. idaresindeki 16 BIP 467 plakalı otomobil ile Muhammed A. yönetimindeki 34 KHR 482 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Kadir A. otomobilde sıkışırken diğer sürücü Muhammed A. ile yolcu konumundaki karısı Kübra A. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sıkışan sürücü Kadir A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralılardan Kadir A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.