Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, D-130 kara yolu Yalova istikameti Tepeköy Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ali B'nin kullandığı 41 ABD 049 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarparak devrildi. Motosikletten düşen sürücü yola savruldu.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Ali B'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ali B'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.