Parasını Bankaya Yatıran Yaşadı! 100 bin TL'si Olana Rekor Faiz Getirisi!

100 Bin TL'si olan yaşadı. Bu tutarda bir paraya sahip olan vatandaş, parasını bankaya yatırdığında, mevduat faizi sayesinde elde ettiği gelir dudak uçuklattı. 100 bin TL'si olana rekor faiz getirisi 9 Ocak 2024 Salı günü itibariyle ne kadar oldu? İşte yanıtı...

100 bin TL'si Olana Rekor Faiz Getirisi

Mevduat faizleri, devlet gücencesi ile 650 bin TL oldu. Yeni senede bu tutara kadar olan rakam, sigorta kapsamında değerlendiriliyor. Mevduat faizlerinde olan yüzde 52,5'lik rakam, kazançları rekor seviyeye getirdi.

100 Bin TL'si olan vatandaşlar, parasını bankaya yatırdığında, 3 aylık faiz ile, bu ayların sonunda 12 bin 468 TL kazanç sağlıyor. 1 sene sonra ise bu tutar 49 bin 872 TL'yi buluyor. Bu da demektir ki 100 bin TL'si olan vatandaşlar, 1 sene sonra yaklaşık olarak 150 bin TL kazanıyor.