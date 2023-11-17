Pazar Tezhâglarında Son Durum

Kış yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı, peki bu durum sebze meyve tezgahlarına nasıl yansıdı? Ulusal Kanal ekibi Beyoğlu'nda pazarın nabzını tuttu.

Editör: Şevval İskender

Havalar yavaş yavaş serinlemeye başladı. Mevsim değişiyor, mevsim değiştikçe pazar tezgahları da değişiyor. Peki pazar tezgahlarında fiyatlar ne?

Tezgahta muzun kilosu 30 lira, elma ve mandalinanın kilosu ise 15 liradan satılıyor.

Kış sebzelerinden kerevizin kilosu 25 lira, brokolinin 20 lira, karnabaharın kilosu ise 15 liradan satılıyor.

Pazar tezgahlarında yeşilliklerin fiyatı ise, 5 ila 10 lira arasında değişiyor.

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