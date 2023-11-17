Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası! Yanan Araçta Feci Şekilde Can Verdi

Gaziantep'te çevre yolu Kilis ve İbrahimli kavşakları arasında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 HGF 244, 27 AJG 930 ve 27 ACK 930 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazadaki çarpışmanın etkisiyle 27 ACK 930 plakalı otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yanan araçtan çıkardığı Halime Karahan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada araçlardaki Fatma Yalçın, Harun Karabük, İkra Oral, İclal Öztürk ile Mehmet Ali ve Ferit Karsız yaralandı.

Bu arada kaza sonrası ekiplerce ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.