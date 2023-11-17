Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası! Yanan Araçta Feci Şekilde Can Verdi

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı, 1 aracın alev alarak yandığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası! Yanan Araçta Feci Şekilde Can Verdi
Son Güncelleme:

Gaziantep'te çevre yolu Kilis ve İbrahimli kavşakları arasında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 HGF 244, 27 AJG 930 ve 27 ACK 930 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazadaki çarpışmanın etkisiyle 27 ACK 930 plakalı otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

gaziantep zincirleme trafik kazası

Ekiplerin yanan araçtan çıkardığı Halime Karahan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada araçlardaki Fatma Yalçın, Harun Karabük, İkra Oral, İclal Öztürk ile Mehmet Ali ve Ferit Karsız yaralandı.

Bu arada kaza sonrası ekiplerce ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Fatih Portakal Kulis Bilgisi VerdiAsgari Ücret Ne Kadar Olacak? Fatih Portakal Kulis Bilgisi VerdiEkonomi
# ​Gaziantep # zincirleme trafik kazası
Çok Okunanlar
Türkiye'nin Gururu Haluk Bilginer'den Kötü Haber!
Türkiye'nin Gururu Haluk Bilginer'den Kötü Haber!
İstanbul'da Hangi Barajlarda Su Oranları Arttı? İSKİ Duyurdu... 17 Kasım'da Barajların Durumları...
İstanbul'da Hangi Barajlarda Su Oranları Arttı? İSKİ Duyurdu... 17 Kasım'da Barajların Durumları...
Bugün İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Bugün İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Türkiye'de Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Türkiye'de Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre Son Depremler...
İstanbul'da Saatlerce Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler... BEDAŞ Duyurdu
İstanbul'da Saatlerce Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler... BEDAŞ Duyurdu
Öne Çıkanlar Netanyahu Hapise Girmemek İçin Savaşı Uzatıyor! İsrailli Gazeteci'den Şok Açıklamalar Netanyahu Hapise Girmemek İçin Savaşı Uzatıyor! İsrailli Gazeteci'den Şok Açıklamalar Gıdalarınızın Son Kullanma Tarihi Geçti Diye Üzülmeyin! Gıdalarınızın Son Kullanma Tarihi Geçti Diye Üzülmeyin!