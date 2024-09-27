Petrol fiyatlarında son durum

Sabah saat 09.25 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artarak 71,19 dolara ulaştı. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 67,81 dolardan işlem gördü.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin’de, ekonomik teşvik adımlarına dair gelen sinyaller, fiyatlar üzerinde etkili oldu. Çin Merkez Bankası (PBoC) bu hafta ekonomiyi desteklemek amacıyla bir dizi önlem açıklarken, son olarak bankalar ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürdüğünü duyurdu. Uzmanlar, bu hamlelerin Çin’in büyüme hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

Bu gelişme, Çin’in petrol talebinde toparlanma beklentilerini güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Ancak Libya’daki potansiyel arz artışı, fiyatların yükselişini sınırlıyor. Geçtiğimiz ay, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, Merkez Bankası ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle petrol sahaları, limanlar ve diğer petrol tesislerinde "mücbir sebep" ilan ederek üretimi ve ihracatı durdurmuştu. Ancak son gelişmelere göre, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi ile Trablus’taki Devlet Yüksek Konseyi, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu’nun arabuluculuğunda, Merkez Bankası yönetimi konusunda anlaşmaya vardı. Bunun sonucunda, Libya petrol arzının toparlanması ve günlük yaklaşık 500 bin varil petrolün yeniden küresel piyasaya sunulması bekleniyor.

Ayrıca, Suudi Arabistan'ın üretimi artırabileceği ve pazar payını geri kazanmak için varil başına 100 dolar hedefinden vazgeçmeye hazır olduğu yönündeki haberler de fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor. Bu gelişme, OPEC+ ülkelerinin arz kısıtlaması anlaşmalarını gevşetebileceğine dair endişeleri artırdı. Şu anda, OPEC+ ülkeleri günlük 5,86 milyon varil arz kesintisi uyguluyor. Bu miktar, küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 5,7’sine denk geliyor ve 2022 sonundan bu yana üye ülkelerin çeşitli zamanlarda uyguladığı kesintilerin toplamını oluşturuyor.

Teknik olarak Brent petrol için 73,36 ile 76,44 dolar aralığının direnç, 70,28 ile 67,20 dolar aralığının ise destek seviyeleri olarak takip edilebileceği ifade ediliyor.