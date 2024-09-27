Narin Güran cinayetinde dikkat çeken karar

Diyarbakır’ın Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Korkmaz’ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar 12 kişinin tutuklandığı davada, ilk tutuklanan isim Narin’in amcası Salim Güran olmuştu. İddialara göre, Güran’ın aile üyelerinin ifadelerini manipüle ettiği öne sürülmüştü. Tutuklanmasının ardından Güran’ın yeniden ifadesi alındı.

‘Yüksek Güvenlikli’ Hücre Kararı

Salim Güran, 3 Eylül’den bu yana T Tipi cezaevinde tek kişilik hücrede tutuluyordu. Ancak, dün gece dikkat çeken bir gelişmeyle birlikte "yüksek güvenlikli" izole bir hücreye nakledildi. Bu hücrede televizyon bulunmuyor ve akrabalarıyla görüşme hakkı yok. Güran’ın bu hücrede kalışı, soruşturma tamamlanana kadar devam edecek.

Anne ve Ağabey de İzole Hücrede

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve diğer tutuklular da tek kişilik hücrelerde kalıyorlar. Akrabalarıyla görüşmeleri ise yasaklandı.