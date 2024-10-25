Piyasalarda gün ortası: Dolar, Euro ve Borsa İstanbul'da son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 8.865,46 puana geriledi.

Mert Sagit Mert Sagit
Piyasalarda gün ortası: Dolar, Euro ve Borsa İstanbul'da son durum
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Dün 8.872,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,21 puan ve yüzde 0,33 azalışla 8.843,64 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,39 puan ve yüzde 0,08 azalışla 8.865,46 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.819,60, en yüksek 8.887,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37 ve hizmetler endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükselirken, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Turkcell ve Garanti BBVA oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 721 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2980 ve dolar/yen paritesi 152,00 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2930 liradan, avro 37,1820 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 azalışla 2 bin 721 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 yükselişle 74,4 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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