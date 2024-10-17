Piyasalarda gün sonu: Altın, borsa, petrol ve dövizde son durum...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 46,31 puan artarak 9.002,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,44 puan ve yüzde 0,8 azalışla 8.948,59 puandan başladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 0,83, sanayi endeksi yüzde 1,42 ve teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,38 puan ve yüzde 0,16 kazançla 10.035,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 25'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 692 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 692 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 3 milyon 75 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,0916 lira, satışta 34,2282 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1394 lira, satışta 34,2762 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,3000 ve dolar/yen paritesi 150 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 azalışla 73,8 dolardan işlem görüyor.