Piyasalarda gün sonu: Altın, borsa, petrol ve dövizde son durum...

Gün içinde en düşük 9.659,51 puanı, en yüksek 9.784,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 9.739,72 puandan tamamladı.

Piyasalarda gün sonu: Altın, borsa, petrol ve dövizde son durum...
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Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06, teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,27 ve hizmetler endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 23,00 puan ve yüzde 0,21 kazançla 10.746,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 40'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 680 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 680 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 3 milyon 69 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,70, bileşik getirisi de yüzde 40,07 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,4046 lira, satışta 35,5464 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,4044 lira, satışta 35,5463 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0330, sterlin/dolar paritesi 1,2260 ve dolar/yen paritesi 156,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 80,3 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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