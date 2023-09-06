Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 54,47 puan azalarak 8.181,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 55,41 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 8.291,55 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.127,88, en yüksek 8.298,54 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 8.181,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,03, sanayi endeksi yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 1,59 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 3,92 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,75 puan ve yüzde 0,53 düşüşle 8.702,14 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 68'i geriledi. ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.917 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.917 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 3,2 artışla 1 milyon 698 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,67'den, bileşik getirisi de yüzde 22,95'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,7514 lira, satışta 26,8586 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,7418 lira, satışta 26,8489 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2500, dolar/yen paritesi de 148 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 89,6 dolardan işlem görüyor.