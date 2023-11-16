Piyasalarda Gün Sonu: Hizmetler Endeksi Yüzde 1,77 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 114,81 puan artarak 7.780,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,48 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 7.675,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.675,35, en yüksek 7.813,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 artışla 7.780,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,73, teknoloji endeksi yüzde 0,72, sanayi endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 1,77 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 153,29 puan ve yüzde 1,90 kazançla 8.234,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68'i prim yaptı, 30'u geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sabancı Holding, Mia Teknoloji ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.985 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 artışla 1 milyon 870 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,92'den, bileşik getirisi de yüzde 41,51'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,6328 lira, satışta 28,7476 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,5963 lira, satışta 28,7109 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2450, dolar/yen paritesi de 150,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,4 azalışla 78,2 dolardan işlem görüyor.