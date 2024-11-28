Piyasaya sahte dolar mı sürüldü? O iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı

Yurt dışında basılan sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiası kısa sürede gündem oldu.

İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.