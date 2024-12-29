Plastik poşet fiyatına zam gelecek mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşetlerin fiyatını artırma kararı aldı. 2019 yılından bu yana 25 kuruşa satılan plastik poşetler, 1 Ocak 2025 itibarıyla 50 kuruş olacak.

Mert Sagit Mert Sagit
Plastik poşet fiyatına zam gelecek mi?
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2019 yılında başlatılan ücretli plastik poşet uygulaması, plastik kaynaklı atıkları azaltmayı hedefliyordu. O dönem poşetler 25 kuruş olarak fiyatlandırılmış ve çevre kirliliğinin önlenmesinde önemli bir adım atılmıştı. Ancak, alınan yeni kararla plastik poşet fiyatının artırılması, çevresel etkilerin daha etkin bir şekilde azaltılması amacıyla planlandı.

Plastik Poşet Komisyonu’nun Karar Süreci

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 21 Kasım’da düzenlenen Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı’nda sektör temsilcilerinin görüşleri alındı. Toplantıda:

Plastik poşetlerin üretim maliyetinin geri kazanım payıyla birlikte 2 lirayı aştığı vurgulandı.
25 kuruşluk mevcut fiyatın tüketimi azaltmada yeterince etkili olmadığı belirtildi.

Fiyatın 50 kuruşa çıkarılmasının, çevre kirliliğini önlemede daha olumlu bir etki yaratacağı değerlendirildi.

Komisyon raporları Çevre Bakanı Murat Kurum’a sunuldu ve yapılan değerlendirmelerin ardından yeni fiyatlandırma kararı onaylandı.

Yeni Dönemde Poşet Fiyatları

1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında plastik poşetler 50 kuruş olacak. Bakanlık, bu düzenleme ile tüketicilerin plastik poşet kullanımını azaltarak alternatif taşıma çözümlerine yönelmesini hedefliyor.

Plastik poşet fiyatlarının artışı, çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik konusunda daha bilinçli bir toplum oluşturma yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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