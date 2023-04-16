Rekabet Kurumu'ndan 'kırmızı et' açıklaması

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle yazılı açıklamasında, son zamanlarda kamuoyunun gündemini meşgul eden en önemli konulardan birinin ülkedeki kırmızı et fiyatları olduğunu bildirdi.

Özellikle son birkaç aylık zaman diliminde arka arkaya gelen yüksek orandaki zamlarla kırmızı et fiyatlarının önemli ölçüde arttığına işaret eden Küle, şu değerlendirmede bulundu:

- En temel gıda maddelerinden biri olan kırmızı etteki bu fiyat artışları, ilgili diğer kamu kurumlarının yanı sıra Rekabet Kurumunun da şüphesiz ki yakın takibindedir. Nitekim Kurumumuz, 2022'den itibaren kırmızı et sektörüne yönelik çalışmalar yürütmekte olup sektörde faaliyet gösteren teşebbüsler ve teşebbüs birlikleri hakkında yapılan geniş kapsamlı incelemeler halihazırda devam etmektedir.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et piyasasına ülkeyi kapsayacak şekilde mercek tutmayı hedefleyen bu incelemelerde sektörün yapısal ve mevzuat kaynaklı sorunlarının, sektördeki teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin piyasa davranışlarının ele alındığını belirtti.

Söz konusu piyasa davranışlarına ilişkin incelemelerin, piyasada rekabet kurallarına aykırı herhangi bir oluşum olup olmadığına odaklandığına dikkati çeken Küle, şunları kaydetti: