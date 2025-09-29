Rekor kâr! Bankacılık sektörü 8 ayda 563 milyar lira kazandı

BDDK’nın “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 yıl sonuna kıyasla 9 trilyon 229 milyar 412 milyon lira artış gösterdi. Böylece toplam büyüklük 41 trilyon 886 milyar 646 milyon liraya ulaştı.

Raporda, bankacılık sektörünün en büyük aktif kalemini oluşturan kredilerin, ağustos itibarıyla 20 trilyon 631 milyar 358 milyon lira seviyesine geldiği belirtildi. Menkul değerler toplamı ise 6 trilyon 700 milyar 462 milyon lira oldu. Kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 2,22 olarak kayıtlara geçti.

MEVDUATTA YÜZDE 27 ARTIŞ

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı olan mevduatlar, yılbaşına göre yüzde 27 artış gösterdi. Mevduat hacmi 24 trilyon 2 milyar 82 milyon liraya ulaştı.

Aynı dönemde bankaların özkaynak toplamı da artış kaydetti. 2024 sonuna göre yüzde 23,4 büyüyen özkaynaklar, 3 trilyon 575 milyar 560 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün 2025 yılı ocak-ağustos dönemindeki net kârı 563 milyar 401 milyon lira olarak açıklandı. Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,25 düzeyinde gerçekleşti.