Gaziantep'te dehşet! Eşini öldüren koca, aynı silahla intihar etti

Olay, dün Karşıyaka Mahallesi 41147 nolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boşanma sürecinde olan 24 yaşındaki 3 çocuk annesi İpek Kurt, ağabeyinin evinde kalıyordu. Buraya gelen eşi Sait Kurt (30) ile aralarında tartışma çıktı. Ev önünde başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın kontrolden çıkmasıyla Sait Kurt, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle eşi İpek Kurt’a bir el ateş etti. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Sait Kurt ise ardından aynı silahla kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan incelemede, genç kadının ve eşinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden Sait Kurt ve İpek Kurt’un otopsi işlemleri tamamlandı. Çiftin cenazeleri sabah saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Acılı aile gözyaşları içinde Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıldı.