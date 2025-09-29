Simav ve Sındırgı’yı önceden uyarmıştı: Şimdi de orayı uyarıyor!

Yakut, dün Kütahya Simav’da yaşanan 5,4 büyüklüğündeki depremden 3 gün önce sosyal medya hesabı üzerinden Simav’ı uyarmıştı. Deprem araştırmacısı, Simav’ın ardından dikkat edilmesi gereken yerin Çandarlı Körfezi olduğunu belirterek, bölgede 6,3 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek yeni depremlerin meydana gelebileceğini ifade etti.

SİMAV ÖNCESİ UYARI

25 Eylül saat 22.00’de sosyal medya hesabında takipçileriyle soruları yanıtlayan Yakut, Sındırgı ve Simav için şunları söyledi:

“Sındırgı depremi şuan için sönümlenmez. İleriki tarihlerde yine 4 veya 4,5 büyüklüğünde depremler gelebilir. Olayın rengi biraz daha Sındırgı'nın doğusuna taşınırsa ve 5’lik bir deprem daha olursa olayın rengini tekrar konuşuruz. Emet tarafı olsun, Simav tarafı olsun, buralar 5,8’e kadar deprem üretebilecek yerler. Dikkat edilmeli.”

“SIMAV YEMİŞLİ DEPREMİ KISA FAYIN KIRILMASI”

Deprem sonrası İHA muhabirine açıklama yapan Yakut, “5,4 Simav Yemişli depremi, Nisan ayından beri aktif olan kısa bir fayın kırılmasıydı. Bu deprem sonrası bölgede kırılabilecek farklı faylar var. Katrandağı - Emet ve civarında 5,8’i geçmeyecek yeni bağımsız depremleri görebiliriz. Ayrıca Ege Denizi, Midilli ve Çandarlı Körfezi açıklarını bu süreçte iyi takip etmek gerek; 6,3 büyüklüğünü bulabilecek depremler için Ege Denizi sismik aktiviteye hazırlanıyor” dedi.

2024’TE DE SINDIRGI UYARISI YAPMIŞTI

Yakut, 2024 yılında Afyon’da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında da uyarılarda bulunmuştu. 11 Temmuz 2024’te (Sındırgı depreminden 13 ay önce) yaptığı açıklamada, “1970 yılındaki Gediz depremi sonrası bu hat 5,5 ile 6 arasında bir deprem üretecek. Bu bölgede Sındırgı, Bigadiç hattı bugün yaşanan deprem sonrası daha önemli hale gelmiş olabilir. Buraya dikkat etmek lazım. 5,8 büyüklüğünde deprem ilerleyen süreçte yaşanabilir. Bu hemen olmaz, zamanla karşımıza çıkar. Sistematik olarak elimizde uzun tarih aralığında ve yaşanan envanterler var. Fethiye-Burdur fay zonu içeriye doğru ivmelenmeyi öğretti bize” ifadelerini kullanmıştı.