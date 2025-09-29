Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son dakika listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri anbean güncelleniyor. Vatandaşlar yaşadıkları bölgede sarsıntı hissettiklerinde “Deprem mi oldu?” ve “Az önce deprem nerede oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Eylül 2025 tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son dakika listesi
Ülkenin dört bir yanında son depremler kaydediliyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de sıklıkla çeşitli büyüklükte sarsıntılar meydana geliyor. Haberimizde deprem nerede oldu sorusunun yanıtını bulabilirsiniz. İşte 29 Eylül 2025’te Türkiye’de meydana gelen depremler:

SON DEPREMLER

29 Eylül 2025, 09:05 – Simav (Kütahya) – 2.5 büyüklüğünde, derinlik: 11.39 km
29 Eylül 2025, 04:30 – Simav (Kütahya) – 3.2 büyüklüğünde, derinlik: 10.28 km
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye’de hissedilen depremleri anlık olarak paylaşmaya devam ediyor.

