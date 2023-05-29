Resmi Gazete'de yayımlandı: İki ürüne zam

Airfryer ve robot süpürgelerin fiyatını artıracak düzenleme yeniden yürürlüğe girdi. İlk olarak 22 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile airfryer ve robot süpürgelere Ticaret Bakanlığı tarafından ithalatta gözetim uygulaması getirilmiş ancak 29 Mart 2023 tarihinde bu karar geri çekilmişti. Bugün yayımlanan yeni kararla birlikte airfryer ve fritözler tekrar ithalatta gözetim uygulamasına kapsamına alındı.

Yayımlanan düzenlemeye göre gözetim belgesi olmadan ithal edilen tüm robot süpürgeler için gümrük birim bedeli 200 dolar, tüm airfryerlar için gümrük birim bedeli 100 dolar olarak uygulanacak. İthalat değeri 200 dolardan ucuz robot süpürgeler ve 100 dolardan ucuz airfryerlar için vergi yükü arttı.

Bir firma gözetim belgesi olmadan robot süpürge ithal ettiğinde, ithal bedeli ne olursa olsun 200 dolarmış gibi vergi ödeyecek. Airfryer için de 100 dolara göre vergi ödeyecek. Gözetim belgesi hazırlayarak ithal eden firmalar ise ithal değeri ne kadarsa o kadar vergi ödeyecek.

Gözetim belgesi ile ithalat meşakkatli olduğu için pek çok firma bu belge olmadan ithalat yapıyor. Bu nedenle 200 dolardan daha ucuza ithal edilen robot süpürgelere ve 100 dolardan daha ucuza ithal edilen airfryer’lara yakında zam gelmesi bekleniyor. Bugün yayımlanan düzenleme 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: resmigazete.gov.tr - https://www.resmigazete.gov.tr/23.03.2023