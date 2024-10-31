Resmi Gazete'de yayınlandı: Emeklilik yaşı değişiyor mu?

Emeklilik yaşına dair yeni düzenleme sinyalleri resmi olarak gündeme geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan 2025 yılı programına göre, emeklilik yaşı artık “doğuşta beklenen yaşam süresi” doğrultusunda otomatik olarak ayarlanacak

Mert Sagit Mert Sagit
Resmi Gazete'de yayınlandı: Emeklilik yaşı değişiyor mu?
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Yeni yasa ile birlikte yaşam süresi beklentilerinin artmasıyla emeklilik yaşının ilerleyen dönemlerde yükseltilebileceğine işaret ediyor.

SİSTEMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Resmi Gazete’de yayımlanan 2025 yılı programında, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin korunabilmesi amacıyla emeklilik yaşının yeniden düzenleneceği belirtiliyor. Programın “Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı” bölümünde, emeklilik yaşının doğuşta beklenen yaşam süresi ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

EMEKLİLİK YAŞI NEDEN YÜKSELEBİLİR?

Son araştırmalar Türkiye’de ortalama yaşam süresinin arttığını gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye genelinde 77,3 yıla yükseldi. Erkeklerde 74,7 yıl, kadınlarda ise 80 yıl olarak belirlenen bu ortalama, emeklilik yaşının daha ileri çekilmesi için önemli bir gerekçe oluşturuyor.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK VE BES TEŞVİKLERİ

Programda ayrıca bireysel emeklilik sistemine (BES) yönelik teşviklerin artırılması ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) gibi yeni modellerin devreye alınması planlanıyor. Bu kapsamda, 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin BES’e katılımını teşvik edici uygulamalar ve uzun süre sistemde kalmalarını sağlayacak teşvikler getirilecek. İşveren katkılı ikinci bir emeklilik sisteminin oluşturulması ve otomatik katılım sağlanması da planlanıyor. Bu çalışmalar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile devam edecek.

2025’TE YAPILACAK DEĞERLENDİRMELER BEKLENİYOR

Milyonlarca çalışanın emeklilik yaşının artıp artmayacağı sorusu, 2025 yılı değerlendirmeleriyle netleşecek. Bu düzenlemeler, emeklilik planlarını etkileyebileceği gibi, çalışma hayatının geleceğini de yeniden şekillendirebilir.

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