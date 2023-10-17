Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca Cumhurtiyet'in 100. yılına özel olan bu hizmet kapması bazı ulaştırma araçlarında geçerli olacaktır. Diğer ulaşım araçları Belediyelerin açıklamalarına bağlı gelişecek.

Resmi Gazetede Yayınlandı! O Güne Özel Ulaşım Bedava!

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.