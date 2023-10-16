29 Ekim Hangi Güne Denk Geliyor? 29 Ekim Resmi Bayram mı!

2023 yılında 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Okullar ve iş yerleri kapalı olacak mı? Sizler için yazdık!

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR! TATİL OLACAK MI!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyetin yıldönümüdür. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

1919 yılında başlayan Kurtuluş Savaşı'nı 1923 yılında kazanarak bağımsızlığını ilan eden Türkiye, Kurtuluş Savaşı'nın ardından, yeni bir yönetim biçimi arayışına başlamıştı. Bu süreçte, cumhuriyet yönetim biçimi, halkın oylarıyla kabul edildi ve 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi. Cumhuriyet'in ilanı Türkiye için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu ilanla birlikte, Türkiye'de saltanat ve hilafet rejimi sona ermiş, egemenlik kayıtsız şartsız millete geçmiş ve çağdaşlaşma yolunda önemli bir adım atılmıştır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta büyük bir coşkuyla resmi törenler, geçit törenleri, konserler, şenliklerle kutlanır. Peki bu sene 29 Ekim hangi güne denk geliyor? Sizler için aşağıda yazdık!

29 EKİM'İN DENK GELDİĞİ GÜN!

Cumhuriyet; Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini simgelediğinden, Türkiye'nin çağdaşlaşma yolunda verdiği mücadelenin bir sonucu olduğundan ve Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirdiğinden dolayı milletimiz için çok anlamlı ve özel bir olgudur. Bu sene 29 Ekim pazar gününe denk gelmektedir.

29 EKİM RESMİ BAYRAM MI!

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin bağımsızlık ve egemenliğini kutladığı bir gündür. Bu bayram, Türkiye'nin çağdaşlaşma yolunda verdiği mücadelenin ve elde ettiği başarıların bir simgesidir. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendiren önemli bir gündür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi bayramdır. Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta ulusal bayram olarak kutlanır.