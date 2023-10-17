Askerlik Yeri Sorgulama Nasıl Yapılır? 2024 Askerlik Yeri Ne Zaman Belli Olacak!

Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır sorusu askerlik yapacak olan kişilerin sıklıkla merak ettiği bir konu. 2024 Askerlik yeri ne zaman belli olacak? Askerlik yeri sorgulama işlemine dair detaylar yazımızda!

ASKERE GİDECEKLER DİKKAT! ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR!

Askerlik, bir ülkenin silahlı kuvvetlerinde görev yapmak için yapılan zorunlu hizmettir. Türkiye'de askerlik, 20 yaşına gelen her erkek için zorunludur. Askerlik süresi belli şartlara göre değişmektedir.

Askerlik süresi lise ve altı öğrenim kurumu mezunları için 6 ay, yükseköğrenim mezunları için ise 12 ay olarak belirlenmiştir. Zorunlu askerliğin yanı sıra belirli bir ücret karşılığında askerlik süresinin kısaltılması bedelli askerlik olarak adlandırılır. 2023 Temmuz ayı itibariyle bedelli askerlik ücreti 80 bin den 122 bin Türk lirasına yükseltilmiştir. Eğitim, sağlık ve medeni durumlar gibi belirli sebepler dolayısıyla askerlik şubesine başvuru yapılıp askerliği erteletme durumu söz konusudur. 20 yaşına gelen her erkek askerlik yoklamasına tabii tutulur, bu yoklama sonucu askerlik durumu belirlenir. Askere gideceği belirlenen kişiler askerlik yeriyle ilgili bazı işlemleri gerçekleştirmelidir. Peki askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? Sizler için bu soruyu aşağıda cevapladık!

ASKERLİK YERİ SORGULAMA İŞLEMİ

Askerlik yeri sorgulama işlemi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapılabilmektedir.

E-devlet üzerinden askerlik yeri sorgulama işlemi için yapılması gerekenler:

Öncelikle E-devlete giriş yapabilmeniz için bir hesabınız olmalıdır. Yoksa yeni bir şifre oluşturarak E-devlet hesabı açmalısınız.

E-devlet hesabınıza giriş yapın.

Hizmetler bölümünden Askerlik Durum Belgesi'ni seçin.

"Askerlik Durum Belgesi Sorgula" butonuna tıklayın.

Açılan sayfada, gerekli bilgileri girin ve "Sorgula" butonuna tıklayın.

Askerlik şubesinden askerlik yeri sorgulama işlemi için yapılması gerekenler:

Yanınızda kimliğinizle birlikte size en yakın askerlik şubesine gidin. Kimliğinizi göstererek askerlik yerinizi sorgulayabilirsiniz.

Askerlik yeri sorgulama sonuçlarında; askerlik görevinizi yerine getireceğiniz birliğin adı ve adresi, birliğe katılmanız gereken tarih ve birliğe katılmak için yapmanız gereken işlem bilgileri yer alacaktır.

2024 ASKERLİK YERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara göre 2024 yılı için askerlik yerleri, şu şekilde belli olacak:

Şubat ayında askere gidecek kişilerin yerleri, 24 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Ağustos ayında askere gidecek kişilerin yerleri ise 24 Nisan 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.