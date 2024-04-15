Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov: "6,4 milyon Rus, Türkiye'yi ziyaret eder"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, turizm sezonunu değerlendirdi. Aleksey Yerhov, “2024 yılı sonuna kadar Türkiye’ye gelen Rus turist sayısının 6,4 milyonu aşmasını bekliyoruz” dedi. Turizmin Ankara-Moskova ilişkilerinde önemli olduğunu vurguladı.

"KOŞULLARIN KONFORUNA DA BAĞLI"

Ekonomi Gazetesi'ne konuşan Yerhov, Rus turistlerin Türkiye’ye ilgisinin güçlü olduğunu belirtti.

- Bunun nedenleri açık ve saymamıza gerek yok. Ancak bu eğilimin ne kadar güçlü ve uzun vadeli kalacağı büyük ölçüde yalnızca Rusya’ya değil, aynı zamanda her şeyden önce Türkiye’ye, Türk seyahat acentelerine ve otel işletmelerine ve turistlerin güvenliğinden sorumlu olan yerel yönetimlerin yanı sıra finansal koşullar da dahil olmak üzere konaklama koşullarının konforuna da bağlı.

MİR KARTLARIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov,, Mir kartlarıyla ilgili süreci de değerlendirdi.

- Rus “Mir” banka kartlarının kullanılamayacak olmasının bu konforu azalttığını da unutmayalım. Sonuçta, insanlar Moskova’da bir tur satın alabilirler, ancak burada, örneğin eşlerine mücevher veya bir kürk manto almak için ek harcamalar yapmaları gerekir. Fakat büyük miktarlarda nakit taşımak konforlu ve güvenli değildir. Turistlerin palyatif, daha karmaşık ve hantal mali uygulamaları kullanmak isteyip istemeyecekleri cevap bekleyen bir sorudur.

ATV turları gibi turizm hizmetleri sağlayan kuruluşlara yönelik denetim zafiyetinden ve trafik kazalarından da söz eden Yerhov, "Turistlerin mağdur olduğu her olay, Türkiye’nin turizm destinasyonu imajını olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.