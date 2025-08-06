Sahte altın alarmı: Düğün sezonunda dolandırıcılık patladı!

Altın fiyatlarının tarihi zirvelere tırmandığı bu dönemde, piyasada sahte ürün sayısı da hızla artıyor. Özellikle düğün sezonunun da etkisiyle çeyrek altın grubunda sahteciliğin arttığını belirten uzmanlar, tüketicileri uyarıyor: "Fiyattan önce güvenilirlik önemli."

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sahte altın alarmı: Düğün sezonunda dolandırıcılık patladı!
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Altın fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte piyasada sahte altın vakalarında da ciddi artış yaşanıyor. Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar, gerçek altınla neredeyse aynı görünüme sahip olan sahte ürünlerin çoğunlukla ayar damgalarının taklit edilerek piyasaya sürüldüğünü belirtiyor. Bu nedenle, altın alımında güvenilir ve sertifikalı satış noktalarının tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

"ALTIN EN FAZLA KAZANDIRAN EMTİA OLDU, SAHTECİLER ÇOĞALDI"

Altın ve Piyasa Uzmanı Hakkı Can Özdemir, altının son beş yıldır en fazla kazandıran emtialar arasında olduğunu belirterek dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyardı. Özdemir, “Altının fiyatının artmasıyla birlikte son dönemde dolandırıcılık faaliyetleri de arttı. Bütün ürün gruplarında sahte altınla karşı karşıya kalabiliyoruz. Genellikle çeyrek altın grubunda sahteleriyle karşılaşılabiliyor, bunun nedeni de düğünlerde fazla tercih edilmesi” dedi. 

SAHTESİNDEN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT

Altın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de açıklayan Özdemir, özellikle satış noktasının güvenilirliğine ve ürünün sertifikasına odaklanılması gerektiğini belirtti. “Vatandaşlar öncelikle güvendiği yerden alışveriş yapmalı. Fiyattan önce güvenilirliğe dikkat etmek gerekiyor. Her üreticinin bir damgası vardır, takı grubu bütün ürünlerde damga olur, buna dikkat edilmeli. Çeyrek, yarım, tam gibi sarrafiye altın gruplarında ise damga olmaz, alınan ürünün kalitesine bakmak için renginin parlak olmasına bakılır, üzerindeki yazıların silinip silinmediğine bakılır. Ayrıca altın öz kütlesi en ağır ürünlerdendir. Örneğin çeyrek altını yere attığınızda tok bir ses çıkar, rengi canlı olur. Rafinerinin ürettiği altınlarda da seri numarası olmalı, dış paketteki baskısı canlı olmalı ve paketlerde karekod uygulaması olmalı” diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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