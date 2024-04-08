Sanayi üretim endeksinde artış! TÜİK son verileri açıkladı

TÜİK, şubat ayına ait sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 3,2, yıllık bazda yüzde 11,5 artış gösterdi.

Sanayi üretim endeksinde artış! TÜİK son verileri açıkladı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini kamuoyuna duyurdu.

TÜİK'in açıklamasına göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,5 yükseliş kaydetti. Böylece endekste yıllık bazda artış son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 , elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 15,3 artış oldu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 artış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 artış gösterdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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