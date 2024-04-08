Sinop'ta feci trafik kazası! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sinop'ta, Sinop-Gerze kara yolu Yaykıl mevkisinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ve babası yaralandı.
Sinop'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Sinop-Gerze kara yolu Yaykıl mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç’nin kullandığı 06 BDH 158 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtan yola düşen 5 yaşındaki Y.E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile eşi F.T.Ç. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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