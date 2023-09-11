Sanayi üretiminde azalış! Temmuzda daralma meydana geldi

Sanayi üretimi temmuzda aylık yüzde 0,4 azaldı. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu paylaştı. Üretim temmuz ayında aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 7,4 yükseliş kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 10,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 1,4 azaldı.