Sanayi üretiminde azalış! Temmuzda daralma meydana geldi

Sanayi üretimi temmuzda yüzde 0,4 daraldı. Üretim temmuz ayında aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 7,4 yükseliş kaydetti.

Sanayi üretiminde azalış! Temmuzda daralma meydana geldi
Son Güncelleme:

Sanayi üretimi temmuzda aylık yüzde 0,4 azaldı. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu paylaştı. Üretim temmuz ayında aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 7,4 yükseliş kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 10,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 1,4 azaldı.

Fas'ta depremin bilançosu artıyor! Birçok köy tamamen yok olduFas'ta depremin bilançosu artıyor! Birçok köy tamamen yok olduDünya
# sanayi üretimi # Türkiye İstatistik Kurumu
Çok Okunanlar
İtalyanların pizzalarında kullandığı sos Bitlis'ten gidiyor!
İtalyanların pizzalarında kullandığı sos Bitlis'ten gidiyor!
Doğukan Manço ölümden döndü
Doğukan Manço ölümden döndü
Polen bulamayan arılar beslenemedi, bal rekoltesi düştü!
Polen bulamayan arılar beslenemedi, bal rekoltesi düştü!
11 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
11 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya attığı iftiraya Diyarbakır Barosu'ndan skandal destek!
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya attığı iftiraya Diyarbakır Barosu'ndan skandal destek!
Öne Çıkanlar "Al Birini Vur Ötekine!"| Okan Özkan'dan İktidar, Muhalefet ve İBB'ye Sert "Doğal Afet" Eleştirisi! "Al Birini Vur Ötekine!"| Okan Özkan'dan İktidar, Muhalefet ve İBB'ye Sert "Doğal Afet" Eleştirisi! Lisede sınıfta kalma geri mi geldi? Lise sınıf geçme şartları 2023 Güncel mevzuat! Lisede sınıfta kalma geri mi geldi? Lise sınıf geçme şartları 2023 Güncel mevzuat!