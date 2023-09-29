Şanlıurfa'da Pamuk Çiftçisi İsyan Etti

Pamuk hasadına kısa bir süre kaldı ancak fiyat açıklanmadı.



Şanlıurfa'da çiftçi sokağa çıktı, sesini duyurmaya çalıştı.



Türkiye´nin önemli pamuk üretim merkezleri arasında yer alan Harran ve Akçakaleli çiftçiler, girdi maliyetlerinin artmasına rağmen ürünlerinin para etmediğini söyledi.



Üreticiler zarar etmeyecekleri seviyede bir taban fiyat bekliyor.