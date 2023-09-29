Şanlıurfa'da Pamuk Çiftçisi İsyan Etti

Şanlıurfa'da üreticiler isyan etti. Pamuk fiyatının açıklanmasını isteyen çiftçiler Harran yolunda basın açıklaması yaptı. "Yeter artık sesimizi duyun" çağrısında bulundular.

Şanlıurfa'da Pamuk Çiftçisi İsyan Etti
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Pamuk hasadına kısa bir süre kaldı ancak fiyat açıklanmadı.

Şanlıurfa'da çiftçi sokağa çıktı, sesini duyurmaya çalıştı.

Türkiye´nin önemli pamuk üretim merkezleri arasında yer alan Harran ve Akçakaleli çiftçiler, girdi maliyetlerinin artmasına rağmen ürünlerinin para etmediğini söyledi.

Üreticiler zarar etmeyecekleri seviyede bir taban fiyat bekliyor.

Gıda Harcaması 5 Katına ÇıktıGıda Harcaması 5 Katına ÇıktıEkonomi
# şanlıurfa # pamuk
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