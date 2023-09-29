Şanlıurfa'da Pamuk Çiftçisi İsyan Etti
Şanlıurfa'da üreticiler isyan etti. Pamuk fiyatının açıklanmasını isteyen çiftçiler Harran yolunda basın açıklaması yaptı. "Yeter artık sesimizi duyun" çağrısında bulundular.
Pamuk hasadına kısa bir süre kaldı ancak fiyat açıklanmadı.
Şanlıurfa'da çiftçi sokağa çıktı, sesini duyurmaya çalıştı.
Türkiye´nin önemli pamuk üretim merkezleri arasında yer alan Harran ve Akçakaleli çiftçiler, girdi maliyetlerinin artmasına rağmen ürünlerinin para etmediğini söyledi.
Üreticiler zarar etmeyecekleri seviyede bir taban fiyat bekliyor.