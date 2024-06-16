Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal… Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında bu yılın ilk 5 aylık döneminde ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 61,79, Türkiye'de üretilen araçların payı da yüzde 38,20 oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden derlenen verilere göre, yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi. Böylece mayıs sonu itibarıyla toplamda 471 bin 743 sıfır araç satışı oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 10,25 artışla 375 bin 97 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,9 azalışla 96 bin 646 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde 471 bin 743 adetlik pazarda, yerli üretim araç satışı 146 bin 727 oldu. İthal araç satışı ise 325 bin 16 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde, yerli üretim araçların satışlardan aldığı pay 31,11, ithal araçların payı ise yüzde 68,89 oldu.